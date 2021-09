“La Juve vuole un top del Real a gennaio”, in Spagna ne sono certi

Non indispensabile per il Real Madrid di Ancelotti, Marco Asensio è finito nel mirino della Juventus di Allegri.

Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato, ed i continui problemi fisici che colpiscono Paulo Dybala ed Alvaro Morata, la Juventus è pronta a tornare sul mercato. Il club bianconero già a gennaio potrebbe investire per acquistare un giocatore ‘già pronto’ per il reparto offensivo, un ‘regalo’ per Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riporta Ok Diario la Juve sarebbe pronta all’affondo per il talento spagnolo del Real Madrid Marco Asensio. Il giocatore non è indispensabile per Ancelotti e potrebbe partire per una nuova meta. Il quotidiano sottolinea che Asensio è un nome particolarmente gradito al tecnico bianconero, sempre alla ricerca di calciatori di talento.

Juve, Asensio torna di moda per l’attacco

Già in passato Asensio è stato accostato alla Juventus. Con il suo possibile arrivo ‘tornerebbe di moda’ la curiosa situazione che vede i bianconeri acquistare un giocatore a segno con reti decisive contro di loro.

Dopo Cristiano Ronaldo e De Ligt arriverebbe a vestire la maglia bianconera anche l’uomo del 4 a 1 del Real Madrid nell’ultima finale di Champions League della squadra di Massimiliano Allegri.