“Ramanzina brutale”: Spalletti furioso con un titolare del Napoli

Spalletti grida contro Kostas Manolas. E’ questa la reazione del tecnico del Napoli alle diverse disattenzioni del difensore greco.

Napoli-Spartak Mosca, il primo tempo si è concluso da pochi minuti. La squadra di mister Luciano Spalletti è in vantaggio grazie alla rete di Elmas, giunta dopo soli quattordici secondi dal fischio di inizio. Un avvio bruciante quello degli azzurri che hanno dovuto fare i conti, però, con l’inferiorità numerica. Mario Rui, infatti, è stato sanzionato con un cartellino giallo dal direttore di gara per un’entrata a gamba alta su un avversario al minuto 30. Da quel momento in poi gli azzurri si sono leggermente innervositi.

Napoli-Spartak, Spalletti riprende Manolas

L’allenatore è dovuto correre subito ai ripari, dunque. Il tecnico, dopo aver cercato l’assetto migliore per i suoi, ha richiamato in panchina il capitano Lorenzo Insigne, lanciando in campo Kevin Malcuit al minuto 41.

Proprio in quell’occasione il tecnico ne ha approfittato per fare una “ramanzina brutale” a Kostas Manolas. Come riferito dai giornalisti di ‘Sky Sport’, il tecnico toscano ha duramente ripreso il difensore greco, autore di qualche sbavatura di troppo.