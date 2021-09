Brutte notizie in casa Milan: infortunio, rischia un mese fuori

Brutte notizie per il Milan che deve rinunciare ad Alessandro Florenzi: lo stop potrebbe durare anche un mese.

Arrivano cattive notizie in casa Milan: Stefano Pioli, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, dovrà rinunciare ad Alessandro Florenzi. Il terzino ha lasciato il campo dolorante durante la sfida di Champions League che il Milan ha disputato contro l’Atletico Madrid nella serata di martedì 28 settembre. Nella giornata odierna si sottoporrà a ulteriori accertamenti per comprendere quanto saranno effettivamente lunghi i tempi di recupero.

Florenzi out per infortunio: il punto della situazione in casa Milan

Il rischio più grande per la squadra di Stefano Pioli è quello di perdere Alessandro Florenzi per un mese. Secondo quanto detto da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, oggi il terzino si sottoporrà a ulteriori accertamenti a Villa Stuart, a Roma, per comprendere l’entità del problema riscontrato al ginocchio sinistro.

Florenzi aveva, per questo problema al ginocchio, saltato lo Spezia per cercare di esserci contro l’Atletico Madrid, gara in cui il dolore è però tornato a farsi sentire. Due sono i possibili casi di fronte cui il rossonero può ritrovarsi: o dovrà prendersi un periodo di riposo oppure, più complicato, dovrà sottoporsi a un’operazione in artroscopia. Nel primo caso tornerebbe dopo la sosta per la Nazionale, dove comunque non verrebbe convocato. Nel secondo caso, invece, potrebbe restare lontano dal campo almeno un mese.