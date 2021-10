Il Venezia beffa Mazzarri nel recupero: solo un pari tra Cagliari e Venezia

Il Venezia strappa contro il Cagliari un pareggio meritato nei minuti di recupero. L’incubo della squadra di Mazzarri continua.

Da pochi minuti è terminato l’anticipo della settima giornata tra il Cagliari e il Venezia con il risultato di 1-1. I sardi vincevano 1-0 con Keita Balde, ma si sono fatti raggiungere al 92′ dalle rete siglata da Busio.

La gara comincia in maniera un po’ bloccata. Al 17′ una conclusione di Deiola viene deviata da Ebuehi: para Maenpaa. Dopo due minuti , i sardi passano in vantaggio con un colpo di testa da due passi di Keita Balde. Gli ospiti sfiorano il pareggio al 26′ con Johnsen che tira di prima intenzione: la prende Cragno.

Cagliari raggiunto dal Venezia grazie al gol di Busio al 92′

Il Venezia preme al 27′ con Kiyine che tenta una conclusione che si spegne sul fondo. Trascorrono dieci minuti e il Cagliari colpisce il palo con un tiro dalla distanza di Marin. Il primo tempo si conclude con la squadra di Mazzarri che è pericolosa con Caceres che non riesce a centrare lo specchio della porta su azione da calcio d’angolo.

La ripresa inizia con l’occasione di Keita Balde che non riesce ad impattare con la sfera da ottima posizione. I veneti cercano il pareggio prima con Crnigoj, dove para Cragno, e poi con Johnsen che reca un gran pericolo ai tifosi sardi con una conclusione che si spegne sul fondo. Il Venezia non demorde e riesce a pareggiare con una conclusione, deviata anche da Caceres, di Busio al 92′. La gara si conclude con una grande occasione per gli ospiti con Forte che di testa manda fuori.

Napoli 18, Milan 16, Inter 14, Roma 12, Fiorentina 12, Lazio 11,Atalanta 11, Empoli 9,Torino 8, Juventus 8, Bologna 8, Sassuolo 7, Udinese 7, Venezia 5 *, Verona 5, Sampdoria 5, Genoa 5, Spezia 4, Cagliari 3*, Salernitana 1

* una partità in più