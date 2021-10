Il gesto di Ibrahimovic sorprende il Milan: festa grande tra i rossoneri

Ibrahimovic non sta giocando, ma la sua leadership nel Milan è innegabile: a dimostrarlo c’è un ulteriore gesto dello svedese.

Dopo la sconfitta immeritata in Champions League contro l’Atletico Madrid per 1-2, il Milan si sta preparando per il big match di domenica sera contro l’Atalanta di Gasperini. I rossoneri sono secondi in classica a due punti dal Napoli capolista, mentre gli atalantini sono settimi con undici punti totalizzati.

Il Milan ha iniziato molto bene in campionato, mentre in Champions, anche se dopo due ottime prestazioni, ha totalizzato zero punti. Pioli non ha avuto a disposizione Ibrahimovic per queste prime gare della stagione. Lo svedese ha giocato solo uno spezzono solo contro la Lazio dove ha anche segnato.

Milan, Ibrahimovic ha festeggiato due giorni prima il suo compleanno a Milanello

Come quanto riportato da ‘Sky Sport’, Ibrahimovic compirà 40 anni il prossimo 3 ottobre ma ha festeggiato oggi a Milanello con due giorni di anticipo. L’attaccante ha preso questa decisione per far partecipare tutto il Milan ai festeggiamenti: dai giocatori ai magazzinieri. Gesto emblematico che dimostra la leadership dello svedese.

Ibrahimovic dovrebbe ritornare dopo la sosta dovuta alle gare delle nazionali: o contro il Verona o con la gara successiva contro il Porto in Champions League. Il fuoriclasse ha di recente dichiarato che per la prima volta nella sua carriera deve sentire il suo corpo perché il suo fisico sta invecchiando.