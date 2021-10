Dazn scrive agli abbonati: arrivata la mail che tutti stavano aspettando

Dazn scrive agli abbonati, come promesso, dopo i problemi emersi giovedì scorso in occasione del match Sampdoria-Napoli

Come promesso, Dazn scrive ai suoi abbonati. Otto giorni dopo le difficoltà emerse in occasione della gara tra Sampdoria e Napoli e quella tra Torino e Lazio, con applicazione bloccata per oltre mezz’ora e partite che in molti hanno avuto difficoltà a vedere, sono arrivate le prime mail con i dettagli dell’indennizzo a favore degli abbonati penalizzati. Di cosa si tratta? Di un mese gratuito con posticipo della fattura per ottobre rinviata a novembre. Gli abbonati non dovranno fare nulla e avranno la visione completa dei contenuti Dazn gratuita.

Dazn, lettera agli abbonati

“Questo il contenuto della lettera arrivata in queste ore agli abbonati Dazn: “Sappiamo che giovedì 23 Settembre tra le 18.30 e le 19.00 hai riscontrato difficoltà ad accedere alla nostra App. Ci scusiamo per l’accaduto e, come annunciato già nel tardo pomeriggio di giovedì, oltre ad esserci attivati prontamente per risolvere la problematica, abbiamo deciso di indennizzare tutti i clienti che hanno subito il disservizio. Per questo motivo ti offriamo un mese di visione di DAZN senza alcun ulteriore costo e senza bisogno di alcuna azione da parte tua. Al termine della mensilità offerta il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente alle condizioni in vigore salvo disdetta”.