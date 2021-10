“Ora sono contento”: De Ligt, che frecciata ad Andrea Pirlo

De Ligt promuove l’operato di Massimiliano Allegri e manda un frecciata ‘velata’ ad Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus lo scorso anno.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha invertito la rotta dopo il pessimo avvio in campionato. Gli ultimi successi, in Serie A ed in Champions League contro il Chelsea, hanno aiutato la squadra bianconera a ritrovare la giusta rotta ed a risollevare il molare dei calciatori. La cura Allegri, per il momento, sembra dare i frutti sperati, anche se il cammino resta pregiudicato dai passi falsi di inizio stagione. L’obiettivo, adesso, è trovare continuità dei risultati. Ad ammetterlo è stato anche Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘DAZN’.

Juventus, de Ligt su Allegri

Ecco quanto dichiarato: “Allegri è un allenatore che ha grande esperienza, che conosce il calcio e che ha vinto tanto con la Juventus ed il Milan. Sono contento che sia lui il mio allenatore adesso. Per me è molto importante per migliorare. Lui mi aiuta tanto tatticamente”.

Poi prosegue: “Allegri ha questa idea di giocare per tutti i novanta minuti con la giusta mentalità, per vincere la gara. Per lui non è importante se giochiamo un calcio bello o brutto. L’unica cosa che conta è vincere”.