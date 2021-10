Il Milan confida nella sosta per ritrovare i suoi bomber

Il Milan in attacco, con tre punte di ruolo, si sta adattando con Rebic e Leao, confida nella sosta per ritrovare i suoi bomber.

Nè Ibrahimovic nè Giroud andranno in Nazionale, sembra anche il ct della Svezia Anderson non abbia gradito la scelta di Ibra. Il centravanti svedese finora ha giocato trenta minuti, segnando un gol contro la Lazio, il problema al tendine d’Achille non si è ancora pienamente risolto.

Ibra punta a tornare il 16 ottobre dopo la sosta, nella partita contro il Verona, si è confrontato con i medici della Svezia e ha comunicato la mancata partenza. Potrebbe andare a incoraggiare i suoi compagni, salutarli approfittando dei tre giorni di riposo che concederà Pioli dopo la sosta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Milan e il percorso post Covid: Giroud lavora per tornare in forma

Stavolta la mancata convocazione della Francia non ha sorpreso Giroud che, invece, a settembre aveva sofferto la scelta di Deschamps, anche il metodo utilizzato. Giroud si lamentava di non essere stato informato prima, stavolta, invece, la sosta è una benedizione per programmare un piano di lavoro.

Giroud l’ha dovuto interrompere a causa del Covid-19 perchè basta ricordare la partita contro il Cagliari per fotografare la differenza di rendimento. Il bomber francese si presentò con una doppietta, realizzando un rigore e sfoderando un diagonale di sinistro.

Negli spezzoni contro Spezia e Atletico Madrid, Giroud ha fatto tanta fatica, non è riuscito ad incidere. Contro i colchoneros si è mosso pochissimo, offrendo un riferimento comodo ai difensori dell’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Leao fa felice Pioli per due motivi: la novità tattica

Per un giocatore con la sua struttura fisica entrare in condizione non è un meccanismo banale, allenarsi in casa non gli ha consentito di portare avanti una tabella d’allenamento adatta.

Dopo la mezz’ora di Liverpool, Giroud ha rimediato anche un problema alla schiena che l’ha costretto a saltare le sfide contro Juventus e Venezia.

Olivier è dovuto ripartire praticamente da zero, il Milan dopo la sosta potrebbe finalmente abbracciare i suoi bomber. Pellegri anche potrà contare su un paio di settimane per crescere sotto il profilo della condizione atletica.