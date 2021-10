Tripla assenza ma Allegri ha due motivi per sorridere in vista del derby

Buone notizie per il tecnico della Juventus Allegri che oggi, nella partita contro il Torino, potrà contare anche su Arthur e Kaio Jorge.

Tre assenze ma due motivi per continuare a sorridere dopo la vittoria ottenuta in Champions League ai danni del Chelsea. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, per il derby della Mole in programma oggi pomeriggio alle ore 18, ha convocato sia Arthur che Kaio Jorge. I due giocatori, negli ultimi giorni, hanno infatti pienamente recuperato la condizione e si accomoderanno in panchina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, contro il Torino Allegri convoca Arthur e Kaio Jorge

Il centrocampista, in particolare, a luglio aveva deciso di operarsi per guarire dall’infortunio alla gamba destra saltando l’intera preparazione estiva mentre l’attaccante, arrivato dal Santos, ad inizio settembre si era dovuto fermare a causa di una lesione muscolare. Problemi messi ormai alle spalle da Arthur e Kaio Jorge, pronti ora a diventare protagonisti nella nuova Juventus targata Allegri. Il quale ieri in conferenza ha parlato nello specifico dell’ex Barcellona. “Arthur è un giocatore di palleggio che tecnicamente può darci una mano”.

LEGGI ANCHE >>> Cuadrado ha già dimenticato Ronaldo: la frecciata all’ex Juventus

Ora resta da vedere se l’allenatore lo manderà in campo, nel corso magari del secondo tempo. Probabile, in mezzo al campo, la conferma di Rodrigo Bentancur e Manuel Locatelli. “Tutti e due non hanno mai gestito un centrocampo da soli. Bentancur ha più bisogno di qualcuno che gli dia una mano nella gestione del pallone. Più giocano insieme e più si conoscono e meglio giocheranno”. In avanti dovrebbero partire titolari Moise Kean e Federico Chiesa. Assenti invece gli infortunati Paulo Dybala, Alvaro Morata e Aaron Ramsey.