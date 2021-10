DIRETTA Salernitana-Genoa: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Salernitana-Genoa, match delle ore 15:00 di oggi sabato 2 ottobre 2021.

Manca sempre meno al via di Salernitana-Genoa: la squadra di Castori e quella di Ballardini sono pronte a sfidarsi nel settimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Arechi di Salerno i granata ospitano i rossoblù in un match che mette in palio punti importantissimi. I padroni di casa, fanalino di coda del campionato, cercano la prima vittoria stagionale in Serie A, dopo aver conquistato un solo punto fino a questo momento. Il grifone, invece, ha collezionato cinque punti in classifica generale. Gli unici due precedenti tra Salernitana e Genoa in Serie A risalgono alla stagione 1947/48, con la squadra di casa sempre vittoriosa (4-1 per la Salernitana all’andata, 3-1 per il Genoa al ritorno).

Salernitana-Genoa, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; M. Coulibaly, Di Tacchio, L. Coulibaly; Ribery; Djuric, Gondo. Allenatore: Castori.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Bani, Maksimovic, Criscito; A. Touré, Badelj; Kallon, Rovella, Fares; Destro. Allenatore: Ballardini.