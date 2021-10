Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Al Mapei Stadium scendono in campo Sassuolo ed Inter.

Dopo aver visto la prima vittoria in campionato della Salernitana, e quella al fotofinish della Juventus nel derby contro il Torino, il sabato di Serie A prosegue. In serata ancora un match che vede in campo una delle top del nostro campionato, ovviamente chiamata a rispondere al successo della Juventus ma anche alla cavalcata del Napoli che in campionato non conosce altro risultato che non sia la vittoria.

E’ l’Inter di Simone Inzaghi ad avere il compito di portare a casa i tre punti questa sera. La squadra nerazzurra ha avuto un avvio tutto sommato positivo in campionato, anche se al momento è in ritardo di due punti rispetto ai cugini del Milan e di quattro rispetto al Napoli. Ecco perchè vincere stasera significherebbe avvicinare sensibilmente la vetta (in attesa del match della squadra di Spalletti) e dare un segnale significativo.

Di fronte, però, c’è il Sassuolo di Dionisi che rappresenta un avversario tutt’altro che semplice da affrontare. Certo l’avvio di stagione non è stato dei migliori, anche se dopo tre sconfitte di fila è arrivata la vittoria contro la Salernitana. Ai neroverdi servono certezze, e si cercherà di farle emergere proprio contro l’Inter anche se la prova, va detto, è tutt’altro che semplice da mettere in pratica.

Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali