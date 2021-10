Roma, il ‘colpo’ più atteso è finalmente ufficiale: l’annuncio

Ora è ufficiale, la Roma con un comunicato rende noto il rinnovo di Lorenzo Pellegrini: avanti insieme fino al 2026.

Ora è ufficiale. La Roma, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che Lorenzo Pellegrini ha firmato il rinnovo di contratto. Il giocatore e il club giallorosso andranno avanti insieme fino al 2026. L’annuncio che i tifosi aspettavano da tempo, oggi, è finalmente arrivato. Ecco il tweet divulgato tramite il proprio profilo ‘Twitter’ di AS Roma.

Pellegrini ha firmato il rinnovo con la Roma, portando il contratto in scadenza nel 2026

La stagione 2021/2022 di Serie A è da poco cominciata ma Lorenzo Pellegrini ha già mostrato la sua voglia di fare bene. Fino ad ora sono stati 6 i gol e 2 gli assist che portano la sua firma. Queste il comunicato ufficiale divulgato dalla Roma in merito al rinnovo: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Lorenzo Pellegrini ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026“.

In merito a questo ‘lieto annuncio’, è intervenuto in conferenza stampa anche José Mourinho: “Dal momento che ho sentito che la proprietà non voleva perdere un calciatore come lui e che Lorenzo mi ha detto che sarebbe rimasto sicuro, ero tranquillo. È un processo che si sapeva come sarebbe andato a finire. Io starò qui per tre anni, lui è qui per restare. Siamo insieme, lavoriamo insieme e arriveremo dove vogliamo arrivare con tranquillità”.