La Lazio crolla a Bologna: Mihajlovic batte Sarri 3-0

Brutta sconfitta per la Lazio a Bologna. La squadra di Sarri ha perso 3-0 contro gli emiliani. Il risulato non è mai stato in bilico.

Da pochi minuti è terminata la gara tra Bologna e Lazio con il risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa grazie alle reti siglate da Barrow, Theate ed Hickey. Vittoria meritata per gli emiliani che hanno surclassato i biancocelesti di Sarri sin dal fischio iniziale.

Il Bologna passa subito in vantaggio al 14′ con Barrow che batte Reina con un bel tiro a giro. Trascorrono solo tre minuti e Theite segna il secondo gol, su azione da calcio d’angolo, approfittando della dormita sia di Reina che di Hysaj. Muriqi ha due occasioni per dimezzare lo svantaggio, ma Skorupski para in entrambi i tentativi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Lazio è assente anche nella ripresa. Successo meritato per il Bologna

Il primo tempo si conclude con questi due occasioni dell’attaccante che sta sostituendo Immobile, out per infortunio. La Lazio non si sveglia neanche nella ripresa ed è il Bologna al 48′ a sfiorare il gol con Barrow. Al 68′ arriva il terzo gol dei padroni di casa con Hickey che batte un colpevole Reina di destro.

LEGGI ANCHE >>> L’esonero ufficiale che avvicina Ranieri al ritorno in panchina

La partita si conclude definitivamente al 77′ con l’espulsione di Acerbi per proteste. Gli ultimi minuti della gara sono semplice accademia per il Bologna. Tre punti meritatissimi per la squadra di Mihajlovic.

La classifica aggiornata

Napoli 18*, Inter 17, Milan 16*, Roma 12*, Fiorentina 12*, Bologna 11, Lazio 11, Atalanta 11*, Juventus 11, Empoli 9*, Torino 8, Udinese 7*, Sassuolo 7, Verona 5*, Sampdoria 5*, Genoa 5, Venezia 5, Spezia 4*, Salernitana 4, Cagliari 3.

* = una partita in meno