Raiola ‘delude’ la Juventus: il sogno di Allegri se ne va in Spagna

In scadenza di contratto a giugno Paul Pogba appare sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista è vicino al Real Madrid.

Il futuro del centrocampista francese Paul Pogba è tutto da decidere. Il talento del Manchester United è in scadenza di contratto il prossimo 30 Giugno e sembra non avere alcuna intenzione di rinnovare il contratto: sul centrocampista ci sono diverse big europee ed in particolare Juventus e Real Madrid. Il suo agente Mino Raiola sta valutando diverse opzioni, ma al momento il club bianconero appare lontano.

Secondo quanto riportano Oltremanica, precisamente il Daily Express, Pogba vorrebbe andare in un nuovo campionato dopo la Premier League e la Serie A. Raiola lo avrebbe proposto per questo motivo al Real Madrid che starebbe cosi valutando il super colpo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Pogba sempre più lontano

Dopo l’arrivo di Camavinga il Real vorrebbe rinforzare nuovamente il centrocampo ed inserire un innesto di qualità e quantità. Allo stesso tempo il talento transalpino gradirebbe molto questa ipotesi.

LEGGI ANCHE >>> Le richieste di Vlahovic avvicinano la Juve e fanno infuriare Commisso

Non sono però tagliate fuori il Manchester United, che starebbe valutando una mega offerta per il rinnovo, ed il Psg, sempre attento ai talento di questo calibro.