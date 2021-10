Cavani, l’entourage conferma: addio Premier ma niente Serie A

Edinson Cavani potrebbe trasferirsi al Real Madrid. L’entourage ha aperto al trasferimento a gennaio con brevissime dichiarazioni.

A 34 anni per Edinson Cavani potrebbe finalmente concretizzarsi un rumor che si è susseguito per stagioni e stagioni, ovvero l’approdo al Real Madrid. Attualmente il calciatore è un tesserato del Manchester United, ma a gennaio potrebbe realizzarsi il trasferimento, considerato che al momento non è più un elemento indispensabile per gli inglesi, soprattutto dopo l’arrivo in squadra di Cristiano Ronaldo.

Cavani, l’entourage apre al trasferimento al Real Madrid

“Può essere, il calcio è molto dinamico”, è quanto ha dichiarato l’entourage del giocatore al ‘Mundo Deportivo’. Brevissime dichiarazioni che in realtà aprono a una grande chance, che non è da sottovalutare. In realtà, la società dell’Old Trafford ha scelto di trattenerlo già di fronte alle possibilità del mercato estivo, ma è evidente che l’arrivo di CR7 dalla Juventus ha opacizzato l’apporto del Matador uruguaiano.