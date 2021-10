Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo l’Atalanta di Gasperini ed il Milan di Pioli.

Una domenica molto intensa quella di Serie A. Ben cinque partite sono andate in scena tra le 12.30, le 15 e le 18, e stasera è chiamato a scendere in campo il sesto match di giornata. Alle 20.45, infatti, si affrontato Atalanta e Milan, due squadre chiamate a reggere anche il peso della Champions che toglie tante energie nel corso dell’anno.

La Dea, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, ha raccolto 7 punti in tre partite. Un bottino positivo, che necessita però di vedere la squadra nerazzurra avere continuità. Guai ad abbassare la guardia, soprattutto contro dirette concorrenti per la conquista di un posto in Champions League.

Di fronte un Milan che, per il momento, non conosce sconfitta in campionato. Soltanto un pareggio – tra le prime sei giocate – tiene i rossoneri distanti dal Napoli di Spalletti. L’obiettivo dei ragazzi di Stefano Pioli, dunque, è quello di tenere il passo degli azzurri e magari approfittare alla prima occasione per poter anche scavalcare la squadra azzurra.

Atalanta-Milan, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli