Tutto pronto per il fischio di inizio di Bologna-Lazio, lunch match della settima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 12:30.

Manca pochissimo al fischio di inizio di Bologna-Lazio, gara delle 12:30 della settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Dopo la vittoria nel derby della Capitale contro la Roma di José Mourinho, Maurizio Sarri affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna senza Ciro Immobile. L’attaccante dei biancocelesti sarà sostituito, con ogni probabilità, da Muriqi. I felsinei, reduci dal pareggio contro il Genoa e dalla sconfitta contro l’Empoli, cercano di invertire il trend negativo e ritrovare la vittoria che manca dal match contro l’Hellas Verona alla seconda di campionato. Per Mihajlovic out Soumaoro, positivo al tampone molecolare per Covid-19.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna-Lazio, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

LEGGI ANCHE >>> “Chiellini mi ha dato una testata”: il simpatico retroscena di Locatelli

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Muriqi, Pedro. Allenatore: Sarri.