Alle 18 spazio a due dei cinque match di questa domenica di Serie A. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze scendono in campo Fiorentina e Napoli.

Una serata calda in questa domenica di Serie A. Se non per il clima, visto che ci avviamo ormai verso l’autunno, di sicuro per quello che vedremo sul campo. Fiorentina e Napoli si sfidano all’Artemio Franchi di Firenze, per portare a casa tre punti dal sapore già decisivo per le economie della classifica.

Gli azzurri, fino ad ora, non hanno conosciuto sconfitta in campionato, mentre la prima stagionale è arrivata in Europa League contro lo Spartak Mosca. Ora, però, serve dare subito una sterzata per mostrare come quella contro i russi rappresenti soltanto un incidente di percorso.

Contro, però, c’è una Fiorentina che in questo avvio di stagione ha mostrato buone cose. L’ultima vittoria contro l’Udinese è un buon segnale, ma serve dare continuità anche per tenere alto l’entusiasmo dell’ambiente in questa fase della stagione.

Fiorentina-Napoli, le formazioni titolari

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo; Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti