Super sorpresa per Zaniolo: arriva l’inaspettato ribaltone

Pessina out, Mancini chiama Zaniolo ma il giallorosso potrebbe non raggiungere comunque l’Italia

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Nicolò Zaniolo sarebbe stato chiamato da Roberto Mancini per sostituire l’infortunato Matteo Pessina. Il giocatore giallorosso, però, probabilmente comunque non partirà al seguito della Nazionale Italiana, a causa di un fastidio al flessore accusato dopo la partita giocata contro l’Empoli. Un ‘ribaltone’ a cui gli azzurri non erano certamente preparati.

La convocazione dovrebbe in ogni caso essere approvata dall‘Uefa, così come avvenuto per il cambio di programma su Toloi sostituito all’ultimo da Calabria. Si attenderanno le prossime ore per saperne di più. L’Italia, comunque, è alle prese con problemi che sicuramente non ci si aspettava. Saranno diversi gli assenti tra i convocati per le finali di Nations League.