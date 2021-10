Sarri, dopo il Derby arriva la figuraccia: scoppia il caso sui social

E’ terminato il primo tempo tra Bologna e Lazio con il risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa. Polemiche sulla squadra di Sarri.

Dopo gli anticipi giocati tra venerdì ed ieri, si sta disputando in questi minuti la gara tra Bologna e Lazio. E’ un match importante per i biancocelesti che hanno undici punti in classifica e vogliono dare un ulteriore segno di continuità dopo la vittoria nel Derby e la vittoria in Europa League.

La squadra di Mihajlovic si vuole riprendere dopo aver ottenuto un punto nelle ultime tre gare. I rossoblù hanno iniziato la gara alla grande segnando ben due gol in solo tre minuti: prima con Barrow e poi con Theate. La Lazio sta cercando di dimezzare lo svantaggio, ma sui social è già scoppiata la polemica.

Grande Sarri, grande organizzazione difensiva. Dove sono le vedove del Comandante? — footballking (@footbal04535353) October 3, 2021

Bologna destroying Lazio,but i was told that Sarri would lead them to scudetto. — 1,001 days until Sczesny's contract runs out 😐 (@not_morata) October 3, 2021

Ma quanto giocano bene le squadre di Sarri…. — tony (@tisola_tony) October 3, 2021

Primo tempo da dimenticare per la Lazio di Sarri a Bologna

Tra i tifosi, sia laziali che di altre squadre, è inziata subito l’ironia sul gioco di Sarri. Prima del Derby contro la Roma, l’ex allenatore del Napoli e della Juventus era molto criticato per l’andamento della sua nuova squadra. I capitolini devono fare a meno anche di Immobile che si è infortunato durante il match di giovedì contro il Lokomotiv Mosca.

La Lazio ha avuto una reazione sfiorando il gol con Muriqi, ma in entrambe le occasioni c’è stata la pronta risposta di Skorupski. Il Bologna con questa vittoria andrebbe anche lei ad undici punti e farebbe un gran salto in classifica. I tifosi dei biancocelesti sperano che possano vedere un altro atteggiamento nel secondo tempo.