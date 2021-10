“Vlahovic a gennaio”: partiti i rumors, coinvolta anche la Juve

Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto con la Fiorentina. Questa notizia scuote il calciomercato e la Juve è in agguato.

Nella mattinata odierna la Fiorentina ha, attraverso un comunicato ufficiale, annunciato che il suo centravanti Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto. Questa notizia scuote di conseguenza il calciomercato italiano ed internazionale con diversi club pronti a provare l’attacco sul giocatore. In Italia è la Juve il club più interessato al calciatore.

Il rifiuto di Vlahovic scuote l’ambiente viola con il giocatore che resterà almeno fino a gennaio e sarà quello il mese in cui potrebbe decidersi il futuro del giocatore.

La Fiorentina vuole evitare Vlahovic alla Juve

Come riporta la Gazzetta dello Sport uno degli obiettivi del club viola è evitare la cessione di Vlahovic alla Juve, eterna ed ‘odiata’ rivale. In passato il calciatore serbo è stato accostato ad Atletico Madrid, Manchester City e Tottenham e non è escluso un nuovo assalto nel calciomercato invernale.

Il club gigliato ha tre mesi per studiare un possibile sostituto e Commisso pensa al ‘Made in Italy’. I principali obiettivi della Fiorentina sono Scamacca, Berardi ed il giovane talento del Pisa Lucca.