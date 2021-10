De Ligt, Bonucci o Chiellini: Allegri ha deciso la difesa titolare

Massimiliano Allegri è pronto a valutare la scelta definitiva sulla difesa titolare in vista del proseguimento della stagione. De Ligt, Bonucci o Chiellini? Il tecnico bianconero sembrerebbe aver preso la sua decisione

Quale sarà la difesa titolare della Juventus in vista del proseguimento della stagione? Allegri sarebbe pronto a valutare con estrema attenzione i piani in vista del futuro. La sensazione è che il tecnico bianconero punterà con decisione su De Ligt dopo un inizio di stagione decisamente incerto.

Il centrale olandese sembrerebbe esser diventato il riferimento centrale della retroguardia bianconera, anche se Allegri potrebbe alternarlo comunque con Bonucci e Chiellini. Il tecnico della Juventus ha confermato più volte l’importanza di Bonucci nella difesa bianconera, mentre Chiellini potrebbe essere utilizzato con il contagocce in alcune sfide fondamentali di maggiore importanza a livello caratteriale e d’esperienza.

De Ligt, Bonucci o Chiellini: Allegri esclude la difesa a tre

Come detto, De Ligt potrebbe rappresentare il perno difensivo della Juventus in vista del presente, ma soprattutto in chiave futura. Il centrale olandese dovrà cercare di raggiungere un livello di continuità superiore rispetto agli ultimi anni e l’attuale inizio di stagione sembrerebbe premiare il processo di evoluzione dell’ex Ajax.

Allegri, nel corso delle ultime conferenze stampa, ha confermato l’impossibilità del ritorno alla difesa a tre. Difficilmente De Ligt, Bonucci e Chiellini partiranno titolari contemporaneamente dal primo minuto. Non è escluso, però, che questa soluzione venga presa in considerazione a partita in corso.