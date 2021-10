Donnarumma, ancora insulti e minacce: la triste notizia arriva da Milano

E’ arrivata la ‘tanto attesa’ contestazione dei tifosi del Milan nei confronti di Donnarumma. E’ apparso uno striscione della Curva Sud.

Dopo 8 anni di Milan, l’estate scorsa Donnarumma, diventato poi campione d’Europa con l’Italia di Mancini, ha lasciato il club rossonero per trasferirsi al PSG. Il portiere non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo con Maldini e Massara e le parti hanno deciso di divorziare.

L’esperienza di Donnarumma con il PSG non è cominciata alla grande, visto le tante panchine per far giocare Navas titolare. L’estremo difensore domani sera sarà impegnato con l’Italia nella semifinale di Nations League contro la Spagna al Meazza ed aveva espresso la speranza di non essere criticato dai suoi ex tifosi.

Striscione dei tifosi del Milan contro Donnarumma: “Non sara più benvenuto”

Speranza che per sfortuna di Donnarumma non si è avverata per nulla. Su un ponte poco distante dall’albergo milanese dove risiede la Nazionale guidata da Roberto Mancini è stato esposto uno striscione dalla Curva Sud del Milan: “Donnarumma a Milano non sarai più benvenuto. Uomo di m….”.

Striscione che sicuramente farà aumentare la tensione del portiere per la partita contro la Spagna. Donnarumma ha anche espresso il suo amore eterno per il Milan, ma questo non è bastato ai tifosi rossoneri. Il portiere ha giocato solo quattro partite con il PSG, subendo tre reti.