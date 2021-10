Juve, Dybala finto nove e i ruoli di Chiesa, Morata e Cuadrado

Dybala potrebbe essere adattato nel ruolo di finto nove. Questo il nuovo possibile piano tattico di Allegri in vista del proseguimento della stagione. Occhio anche ai ruoli di Chiesa, Morata e Cuadrado

Il ritorno in campo di Dybala, dopo il recente infortunio, potrebbe cambiare totalmente le idee tattiche di Allegri in vista del proseguimento della stagione. Dopo alcuni esperimenti con Chiesa e Bernardeschi attaccanti, Allegri potrebbe puntare proprio su Dybala nel nuovo ruolo di falso nueve.

Un nuovo tema tattico atipico e pronto a essere confermato per cercare di non dare punti di riferimento alle difese avversarie. L’attaccante argentino potrebbe accettare di buon gusto la nuova soluzione tattica, ruolo già ricoperto all’inizio della carriera ai tempi del Palermo. Una variazione offensiva che potrebbe stravolgere, almeno in parte, anche i ruolo di Morata, Chiesa e Cuadrado.

Dybala finto nove, cambiano i ruoli di Chiesa, Morata e Cuadrado

Con Dybala finto centravanti non è escluso che Allegri possa confermare al suo fianco anche Chiesa, formando così una coppia offensiva senza particolari punti di riferimento, ma escludendo, di fatto, Morata dall’undici titolare. In questo caso, Cuadrado avanzerebbe nel ruolo di esterno destro, mentre sulla fascia sinistra potrebbero contendersi una maglia Rabiot e Bernardeschi.

4-4-2 o 4-3-3, nel primo caso la Juventus cambierebbe poco rispetto alle ultime apparizioni. In caso di 4-3-3, invece, Chiesa e Cuadrado potrebbero agire sugli esterni con Dybala centravanti. Solo panchina per Morata e Kean.