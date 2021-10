Juventus, non solo Dybala: altra grande operazione in arrivo per Allegri

Non solo entrate o uscite per la Juventus. La dirigenza bianconera è al lavoro per blindare Juan Cuadrado, uno dei pilastri della squadra.

La Juventus di Massimiliano Allegri non pensa solo alla stagione in corso, ma la dirigenza è al lavoro per realizzare operazioni fondamentali per il futuro del club bianconero. La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza il prossimo giugno, è prioritaria ma la dirigenza dello storico club torinese valuta anche altri rinnovi.

Il terzino colombiano Juan Cuadrado è in scadenza di contratto il prossimo giugno e la società è già al lavoro per accontentare le sue richieste. Cuadrado è fondamentale per il modulo e per le sue caratteristiche nel gioco di Allegri ed il tecnico bianconero non vuole ovviamente rinunciarci.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, pronta l’offerta per il rinnovo di Juan Cuadrado

Secondo quanto riporta Tuttosport sono ormai già stati avviati i contatti tra Federico Cherubini e l’agente del calciatore Alessandro Lucci ed il rinnovo dell’esperto ‘pupillo’ di Massimiliano Allegri appare ormai imminente.

LEGGI ANCHE >>> “Vlahovic a gennaio”: coinvolta anche la Juve

Il giocatore il cui ruolo alla Juventus è polivalente dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per il secondo. L’accordo è ad un passo, un accordo pronto a far felice sia Allegri che il calciatore.