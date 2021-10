“Merita 27 giornate di squalifica”: Facchinetti scatenato contro un bianconero

Infiammato lo studio di ‘Tiki Taka’ su Italia 1. Francesco Facchinetti imbufalito con un giocatore della Juventus.

Animi accesi in questo avvio di campionato. Come in ogni stagione che si rispetti, non manca la polemica che anima la Serie A ed i salotti televisivi che sono impegnati a disquisire di quelle che sono le tematiche del calcio italiano. E cosi anche durante ‘Tiki Taka’, programma che va in onda su Italia 1 dopo il weekend di campionato, si respira spesso un’aria di tensione e provocazione.

Stavolta, a scuotere gli animi dei presenti in studio, ci ha pensato Francesco Facchinetti. Cantante, ma anche conduttore e personaggio televisivo, uno di quelli che assolutamente non ha mai intenzione di mandarle a dire. Ed anche in questo caso il figlio del grande Roby ha detto la sua riguardo un tema del quale si è parlato molto negli ultimi giorni.

Francesco Facchinetti, che bordata contro Cuadrado

Il cantante milanese si è schierato in maniera molto diretta e schietta contro Juan Cuadrado. Un difetto, quello dell’esterno colombiano, che è stato rimarcato dallo stesso Facchinetti, che lo ha cosi accusato di essere un cascatore. Toni accesi per una discussione che ha visto l’ex ‘Dj Francesco’ assolutamente protagonista nello studio di Tiki Taka.

“E’ un grande giocatore”, ha esordito Facchinetti proseguendo, però, su toni molti più duri nei confronti di Cuadrado: “Gli possiamo dare 27 giornate?! Se fosse nell’NBA prenderebbe 27 giornate Cuadrado! E’ un giocatore insopportabile, è bravissimo ma è da prendere a calci nel culo! Rovina il gioco del calcio“, le parole durissime da parte di Facchinetti.

“Si tuffa, cosa fa la Cagnotto? Allora vai fare le Olimpiadi! Non è un cascatore, è la Cagnotto! Guardalo, e poi si incazza anche!”, ha poi proseguito il cantante, dando un’opinione ben strutturata sugli episodi da moviola che in questi anni hanno visto Cuadrado protagonista.