Icardi alla Juventus: un ostacolo “bianconero” si intromette a gennaio

Mauro Icardi potrebbe dire addio al PSG a gennaio: su di lui c’è il forte interesse di Fabio Paratici che vorrebbe portarlo al Tottenham.

Il PSG e Mauro Icardi potrebbero salutarsi già nella prossima sessione di calciomercato. L’attaccante potrebbe infatti dire addio alla Francia già a gennaio e su di lui resta forte l’interesse di Fabio Paratici. L’attuale direttore generale del Tottenham segue infatti l’argentino già dai tempi in cui ricopriva il ruolo di ds alla Juventus. Ora, però, l’obiettivo è cogliere davvero l’occasione di portarlo all’interno del proprio club.

Il PSG e Icardi potrebbero presto separarsi: Paratici monitora la situazione

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Express’, il Tottenham potrebbe piombare su Mauro Icardi molto presto. Il Paris Saint-Germain avrebbe intenzione di lasciarlo partire e gli Spurs vorrebbero perciò approfittarne. La sfida con la Juventus, club italiano interessato al profilo dell’attaccante, potrebbe perciò prendere vita da un momento all’altro.

Il giocatore è in scadenza nel 2024 ma con il PSG non c’è aria di rinnovo, avendo il club un tridente d’attacco composto già dai titolari Messi–Mbappè–Neymar. Per questo motivo, la società vorrebbe imbastire un’operazione di mercato con cui riuscire a cederlo, senza correre il rischio di doverlo cedere a parametro zero.