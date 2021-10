Roma, Berardi approda alla capitale: l’annuncio ufficiale del club

La Roma ha pubblicato pochi minuti fa un annuncio ufficiale: Pietro Berardi sarà il nuovo Corporate Chief Executive Officier del Club.

La società AS Roma ha pochi minuti fa dichiarato ufficialmente che Pietro Berardi è da oggi il nuovo Corporate Chief Executive Officier del Club. Prenderà dunque il posto di Guido Fienga che ha lasciato perciò la posizione di CEO, ma anche di dirigente e membro del Comitato Esecutivo dell’azienda.

Come riportato dal club: “Berardi, 47 anni, arriva alla Roma nell’ambito di una brillante carriera che lo ha visto lavorare in posizioni di rilievo presso prestigiose società di livello internazionale in tutto il mondo. All’inizio del 2020 era stato nominato Presidente e CEO di Pirelli in Nord America. Avrà il compito di curare i vari aspetti dell’ambiziosa visione del Club per gli anni a venire”.

L’#ASRoma è lieta di annunciare che Pietro Berardi diventerà il nuovo Corporate Chief Executive Officer del Club — AS Roma (@OfficialASRoma) October 6, 2021

Berardi approda a Roma: ecco il comunicato ufficiale

Queste le parole di Dan e Ryan Friedkin sul nuovo arrivato nella Capitale: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Pietro Berardi nella famiglia giallorossa. Come Società siamo orgogliosi del nostro processo di selezione e potenziamento del management e crediamo che Pietro abbia tutte le caratteristiche necessarie per mettere in pratica i piani ambiziosi che abbiamo messo in atto per il Club”.

Queste, invece, le dichiarazioni dello stesso Berardi: “Voglio ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità di dare seguito a tutte le ambizioni che hanno in mente per questa fantastica Società. Tutti conoscono il profondo legame che l’AS Roma ha con Roma, una delle più grandi città al mondo. Farne parte è sia un onore sia una responsabilità che prenderò con il massimo dell’impegno e della passione”.