Italia-Spagna, Donnarumma attaccato anche sui social: “Inguardabile”

Tra i fischi è una quasi-papera, la serata difficile di Donnarumma continua ad andare avanti: la reazione dei social

Fischiato come se indossasse i colori degli avversari, Gigio Donnarumma non sta vivendo un Italia-Spagna semplicissimo. D’altronde, già dal suo ritorno a Milano, il portiere azzurro aveva intuito quale aria tirasse: gli striscioni, le frecciate dei giorni seguenti, fino ai fischi di San Siro. Insomma, non è una serata come le altre per il miglior giocatore dello scorso Europeo, beccato senza sosta dal pubblico presente sugli spalti.

Pubblico che era già pronto a subissarlo ulteriormente di fischi, quando Donnarumma per poco non regalava il secondo vantaggio degli spagnoli: l’ex Milan aveva bucato goffamente la presa su un tiro innocuo di Marcos Alonso, e solo gli interventi del palo e di Bonucci lo hanno salvato da una serata ancor più complicata.

Donnarumma beccato da San Siro… e dai social: la reazione del web

Una papera che non è passata inosservata neanche al pubblico del web, che non ha perdonato Gigio Donnarumma, in egual misura di quello presente a Milano. “La papera non è colpa dei fischi”, “Inguardabile sul vantaggio della Spagna”, “Gli pesa giocare a San Siro”: questi sono solo alcuni dei tweet che la prestazione del portiere azzurro sta scatenando sui social.

A Donnarumma le pesa San Siro, nada nuevo. — Chives Abdelkader (@ChivesZitto) October 6, 2021

Se #Donnarumma fa le papere non é colpa dei tifosi che lo fischiano ma di chi lo ha messo in campo. Non dimenticatevi MAI che il calcio é della gente! — Diego Tomasoni (@tomasonidiego) October 6, 2021