Lazio, le condizioni di Immobile preoccupano Sarri: le novità

Le condizioni di Immobile potrebbe complicare i piani della Lazio e di Sarri in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Tempi di recupero ancora da valutare dopo il recente stop muscolare

Maurizio Sarri incrocia le dita e spera di poter recuperare Immobile in vista della ripresa del campionato in occasione della super sfida contro l’Inter. Le condizioni dell’attaccante biancoceleste saranno valutate nel corso dei prossimi 10 giorni dallo staff medico della Lazio. Trapela un leggero clima di ottimismo, ma serviranno i prossimi giorni per capire e valutare meglio.

Il ritorno di Immobile potrebbe risolvere definitivamente le grane offensive della Lazio di Sarri, soprattutto dopo il recente passo falso contro il Bologna. Il tecnico biancoceleste, in caso di nuovo forfait di Immobile, si affiderà nuovamente a Muriqi, quest’ultimo pronto a scalare le marce per cercare di rendersi utile alla causa biancoceleste in vista del proseguimento della stagione.

Lazio, la situazione Immobile e le novità in vista dell’Inter

Alla ripresa del campionato la Lazio sarà impegnata nella complicata sfida dell’Olimpico contro l’Inter. Sarri punterà sul recupero di Immobile e su quello di Zaccagni, un doppio ritorno che permetterebbe al tecnico biancoceleste di valutare nuovi piani tattici e nuove soluzioni offensive.

Le condizioni di Immobile, come detto, verranno analizzate giorno dopo giorno nella speranza di un suo ritorno imminente al centro dell’attacco della Lazio. Sarri e i tifosi biancocelesti ora incrociano le dita.