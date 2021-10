Real o PSG? La madre di Mbappé spiazza tutti all’improvviso

La madre di Kylian Mbappé parla del futuro di suo figlio: il francese, secondo lei, potrebbe non andare al Real per restare al PSG.

Negli ultimi mesi Kylian Mbappé è stato forse il giocatore su cui più si è discusso in ottica calciomercato. Non ha mai nascosto che ci fosse la possibilità di trasferirsi al Real Madrid, così come, d’altra parte, neppure il club spagnolo ha tenuto in ombra il desiderio di averlo in squadra. Il PSG, tramite la figura di Leonardo, si è perciò più volte lamentato del comportamento del club rivale ma, oggi, a parlare della questione è stata la madre del francese, Fayza Lamari.

Mbappé tra Real Madrid e PSG: a parlare stavolta è sua madre

La madre di Mbappé, la signora Lamari, ha dichiarato a ‘Le Parisien’: “In questo momento stiamo discutendo del rinnovo di contratto e le cose stanno andando bene. Abbiamo parlato anche con Leonardo lunedì scorso”.

Ha poi proseguito l’intervista affermando: “Se troveremo una soluzione? Una cosa è sicura: darà tutto fino alla fine per vincere la Champions League“. La madre del giocatore, quindi, sembrerebbe auspicare una permanenza del figlio al PSG. Non ha infatti dubbi: la discussione per il rinnovo starebbe procedendo nel verso giusto.