Pogba è arrivato a Torino: il suo messaggio infiamma i tifosi bianconeri

Pogba è atterrato a Torino, dove domani giocherà la Nations League. Sui social alcune foto che fanno sognare i tifosi della Juventus.

Poche immagini, per continuare a far sognare i tifosi della Juventus. Paul Pogba è atterrato a Torino, dove domani sera insieme ai compagni della Nazionale francese disputerà la semifinale di Nations League contro il Belgio. Per testimoniare il momento il francese ha pubblicato sui social alcune immagini, accompagnate dalla scritta “Torino” e da un’emoticon, facendo il pieno di like e commenti. A testimonianza di quanto sia ancora forte il rapporto tra il giocatore e l’ambiente.

Juventus, Pogba fa di nuovo sognare i tifosi

Il club lo ha messo nel mirino, con la speranza che non rinnovi il contratto in scadenza nel 2022 con il Manchester United. L’accordo tra le parti, finora, non è stato raggiunto e Pogba ha iniziato a prendere in considerazione l’idea di trasferirsi altrove. Il Paris Saint Germain, stando a quanto riportato dal tabloid ‘Sun’, sarebbe pronto a mettere sul piatto 595 mila euro a settimana (i Red Devils gliene propongono 467 mila).

La Juventus non potrà arrivare a cifre simili tuttavia proverà a convincerlo a tornare in Italia. Di recente sull’argomento si era espresso anche il suo agente Mino Raiola: “Torino gli è rimasta nel cuore, la possibilità c’è ma dipenderà pure dalla Juventus”. La situazione è quindi in divenire: un acquisto eccellente a centrocampo andrà fatto e oltre al francese i bianconeri seguono pure Franck Kessie, che non rinnoverà con il Milan. Due strade possibili, ma i tifosi hanno già scelto: vogliono di nuovo il Polpo.