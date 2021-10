Real Madrid, Florentino apparecchia il contratto del secolo: “240 milioni”

Il duello tra il Real Madrid e il PSG per Mbappé sta continuando senza esclusione di colpi da entrambe le parti.

Il PSG ha perso domenica contro il Rennes per 2-0 prima della sosta per far giocare le nazionali. La squadra parigina è saldamente al comando della Ligue1, ma fa sempre notizia quando perde una corazzata del genere. A scuotere l’ambiente del team di Pochettino è stata l’intervista di Mbappé.

Il calciatore all”Equipe’ ha ammesso di aver chiamato clochard Neymar e che voleva solo il Real Madrid l’estate scorsa. Leonardo ed Al-Khelaifi hanno rifiutato tutte le offerte dei ‘Blancos’, ma le voci sul traferimento del campione del Mondo in Spagna continuano a susseguirsi.

PSG, Il Real Madrid pronto offrire 240 milioni a Mbappé

Come quanto riportato dal giornalista ‘Nicolò Schira’, il Real Madrid è convinto di prendere Mbappé l’anno prossimo da parametro zero. Il contratto del francese con il PSG scadrà a giugno 2022. Florentino Perez è pronto ad offrire all’attaccante la bellezza di 40 milioni di euro per 6 anni: arrivando alla super cifra totale di 240 milioni di euro.

Il PSG non vuole farsi scappare Mbappé. La società parigina, secondo ‘RMC Sport’, è pronta ad allungare il contratto del giocatore, arrivando a farlo guadagnare anche più di Messi che percepisce 40 milioni di euro all’anno. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il futuro dell’ex Monaco.