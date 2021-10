Donnarumma “a testa alta”: il messaggio dopo Italia-Spagna

Non è stata una serata semplice quella vissuta ieri dall’Italia contro la Spagna: Donnarumma ha voluto condividere il suo messaggio.

Quella di ieri non è stata certamente una serata semplice per l’Italia. La Spagna ha, infatti, dimostrato di voler vincere contro la Nazionale Italiana a qualsiasi costo e l’espulsione di Leonardo Bonucci non ha aiutato psicologicamente gli azzurri.

Pur avendoci provato fino all’ultimo, nonostante l’inferiorità numerica e con il gol di Lorenzo Pellegrini che aveva fatto sperare i tifosi, la squadra di Roberto Mancini si è dovuta arrendere alla voglia di rivincita spagnola.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi 🇮🇹💙 #ForzaAzzurri pic.twitter.com/zKzK4j08h5 — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) October 7, 2021

Il pensiero di Donnarumma il giorno dopo Italia-Spagna

Tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha rilasciato un pensiero riguardo alla semifinale di Nations League anche Gianluigi Donnarumma. Una serata senza dubbio difficile per lui che, oltre che con gli avversari, ha dovuto fare i conti anche con una pioggia di fischi ricevuta da un San Siro non particolarmente felice del suo ritorno a Milano.

LEGGI ANCHE >>> Lo voleva la Juventus: ora è il bomber perfetto per il Milan

Queste le parole del portiere azzurro, attualmente giocatore del PSG: “Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi“.