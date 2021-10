Inter, la Nazionale porta guai: problema muscolare per l’attaccante

Lautaro Martinez si è infortunato con la Nazionale argentina. Il bomber dell’Inter salta la sfida con il Paraguay: esami approfonditi nelle prossime ore.

Guai in vista per l’Inter di Simone Inzaghi. Dal ritiro dell’Argentina arriva una brutta notizia che rischia di compromettere i piani dell’immediato futuro del tecnico nerazzurro. Lautaro Martinez, impegnato con la Nazionale argentina in queste ore, è stato costretto allo stop forzato a causa di un problema muscolare. Durante l’allenamento di rifinitura prima della gara contro il Paraguay il bomber nerazzurro si è fermato. Non sarà, dunque, a disposizione del commissario tecnico Lionel Scaloni.

Inter, infortunio Lautaro con l’Argentina: le condizioni

A riportare la notizia è ‘Radio La Red’. Secondo le prime indiscrezioni, però, non sarebbe ancora nota l’entità dell’infortunio muscolare che ha colpito l’argentino. In Sud America si parla di un semplice affaticamento muscolare, ma è chiaro che nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori esami clinici.

L’obiettivo primario è escludere ed evitare lesioni al fine di non peggiorare le sue condizioni di salute. Questa notte, è certo che Lautaro non giocherà. Al suo posto l’allenatore punterà su un altro interista, Joaquin Correa.