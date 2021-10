Nations League, ecco contro chi giocherà l’Italia per il terzo posto

La finale di Nations League sarà Spagna-Francia, mentre l’Italia sfiderà il Belgio per acciuffare il terzo posto nella competizione.

Sarà una finale spettacolare quella di Nations League. La Spagna, infatti, sfiderà la Francia, campione del mondo in carica, in finale. La Nazionale di Deschamps ha sconfitto il Belgio per 2-3 nelle semifinali grazie a una rete di Theo Hernandez al 90′, dopo che le due formazioni stavano pareggiando. Di riflesso la formazione di Mancini troverà di fronte i Diavoli Rossi per la gara che sancirà il terzo e il quarto posto nella competizione.

Nations League, Italia-Belgio e la finale Spagna-Francia

Allo Juventus Stadium di Torino, la Francia si è imposta sul Belgio in semifinale di Nations League, nonostante la gara sembrasse chiusa fino al primo tempo in favore della formazione di Luis Enrique, che poi si è fatta rimontare sul doppio vantaggio. Finale da cardiopalma con la rete al fotofinish del rossonero Theo Hernandez. Grande spettacolo con il Belgio nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Carrasco e Lukaku, poi ci hanno pensato in fila dal 62′ Benzema, Mbappé e Theo.

Ciò significa che domenica 10 ottobre alle 15:00 allo Juventus Stadium l’Italia accoglierà il Belgio per decidere il terzo e il quarto posto nella competizione. A San Siro, invece, dalle 20:45 andrà di scena la grande finale, Spagna-Francia.