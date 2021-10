“Ma davvero?”: tra Icardi e Wanda spunta Neymar, il brasiliano è scatenato

Icardi non è stato convocato dall’Argentina ed è impegnato a partecipare alla settimana della moda che si sta tenendo a Parigi.

In questo weekend non ci saranno i campionati, visto che saranno disputate sia le finali di Nations League che le gare di qualificazione al Mondiale dell’anno prossimo che si terrà in Qatar. Domenica scorsa c’è stata la prima sconfitta in Ligue1 del PSG che ha perso 2-0 contro il Rennes.

La squadra parigina ha comunque un discreto vantaggio sulle seconde. Molti calciatori del PSG sono partiti per raggiungere le proprie nazionali, mentre Icardi è rimasto a Parigi. Sono ben tre anni che l’ex attaccante dell‘Inter non viene convocato dall’Argentina. Il calciatore ha approfittato di questi giorni di sosta per godersi la settimana della moda che si sta tenendo in questi giorni nella capitale francese.

PSG, Neymar prende in giro il look di Icardi sui social

Icardi, insieme a Wanda Nara, ha partecipato ad un evento di Luis Vitton che si è tenuto al Museo del Louvre. L’argentino ha postato una foto su Instagram con sua moglie che è stata commentata da Neymar: “Eri conciato così? Seriamente?”. Il brasiliano ha preso in giro il look del suo compagno di squadra.

Il centravanti ha risposto con diverse ‘emoticon divertite’. Sintomo del clima disteso che si sta vivendo nello spogliatoio del PSG, nonostate la recente sconfitta contro il Rennes. Icardi, in questa prima fase della stagione, con la squadra di Pochettino ha disputato dieci partite dove ha segnato tre gol.