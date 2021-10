La Juventus ha già scelto il doppio acquisto di gennaio

Il mercato di gennaio della Juventus potrebbe partire dalla possibile cessione di McKennie per cercare di far cassa e puntare con forte decisione su un doppio rinforzo immediato per la rosa di Allegri

Massimiliano Allegri potrebbe avere a disposizione un doppio nuovo acquisto già dalla prossima sessione invernale di calciomercato. La Juventus potrebbe valutare la possibile cessione di McKennie di fronte a un’offerta da circa 30 milioni di euro. Il centrocampista texano piace in Premier League e Bundesliga e potrebbe consentire alla Juventus di finanziare una doppia operazione a gennaio.

Allegri potrebbe decidere di dire ok al sacrificio di McKennie per far spazio a un mediano ruba palloni più indicato per il nuovo 4-4-2. La Juventus valuterà il da farsi già a partire dalle prossime settimane. Da valutare anche il possibile affondo su un nuovo attaccante.

Mercato Juventus, le operazioni di gennaio: caccia anche a un terzino sinistro?

Non solo un nuovo centrocampista e un nuovo possibile attaccante, la Juventus potrebbe mettere le mani anche su un nuovo terzino sinistro in caso di addio a Luca Pellegrini. L’ex Genoa e Cagliari potrebbe valutare l’addio già a gennaio per giocare con continuità e costanza.

Per quel che riguarda il ruolo di attaccante, la Juventus osserva la situazione Scamacca e Icardi e difficilmente tenterà un affondo immediato su Vlahovic. L’assalto all’attaccante serbo potrebbe essere rinviato in vista della prossima estate.