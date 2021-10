L’ultima trovata di Ronaldo ha lasciato interdetti anche gli inglesi

L’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo è da sempre molto attento alla propria salute ed è pronto a tutto per salvaguardarla.

Il passaggio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United è stato il trasferimento più importante dell’ultima sessione di calciomercato in Premier League. Il campionato inglese ha ritrovato uno dei giocatori più forti della storia ed ogni notizia che riguarda l’ex bianconero fa molto rumore e crea curiosità.

L’ultima curiosità riportata dal Sun ha generato abbastanza sorpresa tra i tifosi inglesi. Ronaldo ha speso ben 50 mila sterline per portare dall’Italia nella sua nuova casa la sua camera per la crioterapia. Cristiano è molto attento a questi dettagli ed ha fatto di tutto per riportare questo strumento nella sua casa.

Ronaldo e l’utilità della camera per la crioterapia

Come anche altri suoi colleghi nel mondo del calcio, anche il portoghese crede molto nella camera di crioterapia e sebbene diversi medici consigliano di non utilizzarla troppo per il portoghese è fondamentale. Cristiano utilizza questo strumento dai tempi del Real Madrid nel 2013 e afferma che questo lo aiuti per recuperare più velocemente dalla fatica e dagli infortuni.

Tra i tanti campioni che utilizzano questa camera ci sono il suo compagno di squadra Marcus Rashford ed il suo ex compagno Gareth Bale.