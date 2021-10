Messi e l’inaspettato paragone tra la Ligue 1 e la Liga

Messi è stato intervistato da France Football dove si è soffermato sulla differenza tra la Ligue 1 e la Liga.

Messi si è trasferito al PSG nell’estate scorsa dopo che non è riuscito a trovare l’accordo con il Barcellona per il rinnovo contrattuale. L’argentino ha giocato cinque gare in questa fase iniziale della stagione, segnando il primo gol con la maglia dei parigini durante il match della settimana scorsa contro il Manchester City in Champions League.

Il calciatore adesso è impegnato con la sua Argentina nelle gare di qualificazioni al Mondiale che si svolgerà l’anno prossimo in Qatar. Messi è il favorito tra o trenta candidati al Pallone d’Oro di quest’anno. L’attaccante ha rilasciato un’intervista a ‘France Football’ dove si è soffermato sui suoi primi mesi in Francia:

Messi sulla Ligue 1: “Ci sono squadre più forti rispetto alla Liga”

“Cosa posso dire sulla Ligue1? Come prima impressione mi sembra un campionato molto più fisico rispetto alla Liga. In Francia i team mi sembrano più forti e le partite sono molte combattute, dove ci sono pochi spazi. La maggioranza dei calciatori in questo campionato sono molto forti”.

Messi ha poi concluso il suo intervento: “E’ ancora troppo per dare un mio parere esaustivo sulla Ligue 1, perché è una cosa vedere le partite e una cosa è scendere in campo. Pallone d’Oro? Voterò per Neymar e Mbappé. Barcellona? Non mi aspettavo di lasciare il club, ero convinto di rinnovare il contratto”.