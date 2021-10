Milan, finalmente una buona notizia per Pioli: c’è l’attaccante

Stefano Pioli può sorridere: il suo Milan presto conterà sul contributo di Olivier Giroud. Migliorano le condizioni dell’attaccante francese.

Buone notizie per il Milan di Stefano Pioli, in vista del rientro in Serie A e dell’impegno di sabato prossimo contro il Verona. Mentre il campionato è fermo per la pausa Nazionali, i giocatori rimasti in città si sono allenati a Milanello e in gruppo si è rivisto Olivier Giroud.

Milan, buone le condizioni di Olivier Giroud

Come riferito da ‘Milannews.it’, il calciatore francese ha sostenuto l’intero allenamento insieme al gruppo. Un ottimo segnale, che indica la ripresa delle condizioni per l’attaccante. Probabilmente, considerata la settimana di preparazione da qui in avanti, il centravanti potrebbe essere a disposizione fin da subito. Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic, invece, devono ancora smaltire dai rispettivi infortuni.

L’inizio di stagione di Giroud è stato particolarmente discontinuo e complicato. Il francese ha dovuto affrontare prima il coronavirus e relativa quarantena, mentre da metà settembre è alle prese con una lombalgia. Tuttavia, il peggio pare essere finalmente alle spalle. Per rivederlo in campo insieme a Ibrahimovic, però, bisognerà ancora attendere. Pioli non ha troppa fretta, perché la quadra l’ha trovata, ma con l’avanzare della stagione sarà importante avere sempre più soluzioni a disposizione.