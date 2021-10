Juventus, tegola per Allegri: positivo al Covid in Nazionale

Brutta notizia per Francia e la Juventus: Rabiot è risultato positivo al Covid. Sarà costretto a saltare le prossime partite.

Tegola per la Francia e la Juventus. Adrien Rabiot, nella giornata odierna è risultato positivo al Covid e dovrà quindi saltare i prossimi impegni della Nazionale del Ct Didier Deschamps. Improbabile, inoltre, che possa recuperare in tempo per disputare la partita che vedrà i bianconeri affrontare la Roma in campionato il 17 ottobre.

Tegola Juventus: Rabiot positivo al Covid

Ad ufficializzare la positività del giocatore è stata la Federazione francese, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito “Adrien Rabiot non potrà giocare la finale di Nations League in programma domenica alle ore 20:45 contro la Spagna. Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza, non appena i risultati sono stati resi noti, Adrien Rabiot è stato posto in isolamento”.

Il giocatore non potrà essere sostituito “per motivi normativi”. Il commissario tecnico Deschamps “può quindi contare su un gruppo di 21 giocatori per la partita”. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni ma ancora non è stata stabilita una data riguardante il suo possibile ritorno in campo. Il tecnico bianconero Allegri, non avendolo a disposizione, contro i giallorossi con tutta probabilità farà partire dal primo minuto il recuperato Arthur.