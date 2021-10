Serie A, c’è un altro infortunato: le condizioni del difensore

Infortunio per Nikola Maksimovic. Il serbo, in forza al Genoa, dovrà stare fuori per un lungo periodo e difensivamente per i rossoblu si complica la situazione.

Piove sul bagnato per il Genoa. Oltre i risultati negativi in campionato, che vedono la squadra sedicesima in classifica, il tecnico Davide Ballardini deve far fronte alle numerose assenze per infortunio, nel reparto difensivo. Si è aggiunto alla lista, infatti, Nikola Maksimovic. Lo stop del serbo si prevede lungo.

Genoa, infortunio Maksimovic: che tegola! Lungo lo stop

Attraverso una nota ufficiale, la società di 777 Partners ha reso noto che il giocatore, dopo essersi sottoposto ad esami strumentali, patisce una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore. Tradotto, due mesi ai box per rientrare a disposizione tendenzialmente intorno a metà dicembre. L’infortunio muscolare evidenziato è abbastanza serio ed è una doccia fredda per il Genoa.

Maksimovic salterà quindi diverse gare tra cui i gravosi impegni contro Milan e Juventus. Un dato non da poco, se si considera che l’ex Napoli ormai è un titolare fisso da cinque giornate di campionato. Un vero e proprio leader difensivo. Inoltre, al momento sono fermi anche Criscito, Bani, Biraghi e Vanheusden, per cui la rosa è decimata in difesa e sarà un grattacapo piuttosto fastidioso per Ballardini.