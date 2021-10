L’offerta dell’Inter per evitare una nuova grave perdita ad Inzaghi

L’Inter è al lavoro per blindare con un rinnovo il centrocampista Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto il prossimo Giugno.

Sia con Antonio Conte che con Simone Inzaghi, il centrocampo dell’Inter ha visto in Marcelo Brozovic il suo faro. Nel corso di questi anni il croato ha avuto una crescita esponenziale, tale che ora il giocatore è fondamentale per il club nerazzurro. Marcelo ha il contratto in scadenza tra pochi mesi e questo preoccupa e non poco la società, al lavoro per blindare uno dei suoi gioielli.

Il regista nerazzurro è osservato con attenzione da diversi club europei e recenti indiscrezioni addirittura lo hanno accostato al Milan con il club rossonero che potrebbe seguire le orme dei cugini e fare uno ‘scippo’ all’Inter dopo il caso Calhanoglu.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Inter e la situazione rinnovo per Brozovic

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport al momento le trattative tra le parti proseguono ma non sono molto vicine. L’Inter offre poco più di 4 milioni mentre il giocatore vorrebbe addirittura sopra i 5, magari 6 compresi di bonus. Una situazione difficile da risolvere.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter dimentica la crisi: non bada a spese per Lautaro ed i sudamericani

Nonostante ciò, sottolinea la rosea, il club nerazzurro conta sulla buona riuscita dell’operazione e nei prossimi giorni ci sarà un vertice dove si cercherà la fumata bianca definitiva.