Il Newcastle è già un pericolo: la Juve rischia di perdere il big a gennaio

Arriva il cambio di proprietà in casa Newcastle e la Juventus già trema per gennaio: gli inglesi sul big, in vista di gennaio

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto per una squadra vogliosa di rafforzarsi come la Juventus. I bianconeri sono già al lavoro per sondare le possibili piste per il mercato invernale, alla ricerca del colpo giusto al momento giusto, da piazzare per smarcarsi dalla concorrenza.

Tra queste, occhio alla pista Donny van de Beek: come riporta l’esperto di mercato, Nicolò Schira, i bianconeri sarebbero sulle tracce del centrocampista olandese. D’altronde, l’ex Ajax appare in uscita dal Manchester United. Dal suo approdo in Premier League nel 2019, van de Beek ha raccolto scampoli di partita, per una sola rete in 39 presenze con la maglia dei ‘Red Devils’.

Numeri non all’altezza dell’investimento fatto dallo United, che ragiona su una possibile cessione dell’oranje, considerato ormai un esubero, visti i tanti arrivi (di lusso) nell’ultima calda estate di Manchester.

Donny #VanDeBeek could leave #ManchesterUnited in January. #Juventus have shown interest for the midfielder: Juve’s sports director Cherubini has talked with his agent G.Albers in the last days. Bianconeri are interested for a loan with option to buy. #Newcastle also want him — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 9, 2021

La Juventus ci prova per van de Beek, ma occhio alla concorrenza del Newcastle

Come evidenziato sul proprio account Twitter, Nicolò Schira riporta: “Donny van de Beek può lasciare il Manchester United a gennaio. La Juventus ha mostrato interesse per il centrocampista: il DS della Juventus, Cherubini, ha già preso contatti con il suo agente, Albers, negli ultimi giorni. I bianconeri sono interessati ad un prestito con diritto di riscatto. Sul calciatore c’è anche il Newcastle“.

Già, anche il Newcastle fresco di cambio di proprietà: il club inglese può rappresentare una dura concorrente da battere, vista la grande disponibilità economica su cui potrà fare affidamento. E in caso di affondo per l’ex Ajax, questo può complicare i piani di rinforzo della Juventus, in vista del mercato invernale.