Il sorprendente annuncio di Neymar che sconvolge il suo futuro

La stella del Brasile Neymar ha annunciato che quello in Qatar sarà il suo ultimo Mondiale con la maglia della Nazionale.

Il prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar nel Dicembre 2022 è molto atteso non solo da tutti gli appassionati ma anche dalle stelle del grande calcio. Sarà l’ultimo Mondiale per Messi e Cristiano Ronaldo (a meno di clamorosi colpi di scena) ma a sorpresa sarà anche l’ultimo Mondiale di Neymar con la nazionale del Brasile.

Il talento brasiliano ancora deve compiere 30 anni (li compirà il 5 Febbraio 2022) ma sembra aver le idee chiare sul suo futuro e non vuole giocare ancora a lungo con la maglia della Nazionale.

L’annuncio di Neymar che sorprende il Brasile

Nel corso di un documentario rilasciato ai microfoni di DAZN l’asso brasiliano ha rivelato uno scenario sorprendente riguardante il suo futuro con la maglia verde oro. Nonostante sia ancora in un’età abbastanza giovane Neymar ha probabilmente comunicato in anticipo il suo addio alla Nazionale:

“Credo che questo sia il mio ultimo Mondiale, non so se dopo avrò ancora la forza mentale. Proprio per questo motivo darò il massimo e farò di tutto per vincerlo con il mio paese. Solo cosi potrò realizzare un sogno che coltivo fin da bambino, spero tanto di farcela”