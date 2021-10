“Scambio con Kulusevski?”: la risposta del presidente non lascia dubbi

Dejan Kulusevski per Luis Muriel? La rivelazione del presidente Percassi è chiara: annuncio alla premiazione GLGS USSI.

Dejan Kulusevski ha deluso in avvio di stagione. Il calciatore della Juventus non ha avuto spazio e non ha brillato quando chiamato in causa da Massimiliano Allegri. Proprio per questo motivo il club potrebbe metterlo alla porta ed utilizzarlo come contropartita in operazioni di mercato allettanti. Nelle scorse ore si era parlato, non con poca insistenza, di un possibile scambio con l’attaccante Luis Muriel dell’Atalanta.

Scambio Muriel-Kulusevski: parla Percassi

A tal proposito, però, è intervenuto il patron della Dea Percassi che, direttamente dalla premiazione GLGS Ussi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista anche della prossima sfida contro il Manchester United:”Speriamo di fare un risultato positivo e di tratte insegnamenti positivi. Siamo in testa al girone, ma al ritorno arrivare primi sarà più difficile. Le gare sono tutte importanti allo stesso modo, l’importante sarebbe non perdere. Ronaldo è un grandissimo calciatore, bisognerebbe chiedergli cosa pensa quando gioca con l’Atalanta. Loro sono uno squadrone”.

Poi prosegue: “Se è possibile uno scambio Muriel-Kulusevski? Allo stato attuale non c’è nulla, ce lo teniamo”.