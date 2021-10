Juventus-Roma, allarme influenza: il centrocampista salta l’allenamento

Attenzione al possibile assente in Juventus-Roma: un big salta l’allenamento per influenze, staff medico in allerta per lui

Dopo la final-four di Nations League, è finalmente tempo di ritrovare la nostra Serie A. Partita di cartello della domenica, sarà il big match tra Juventus e Roma, in programma alle 20.45 tra le mura dello Stadium. Una gara complicata per ambedue le formazioni, soprattutto considerando le possibili assenze dall’una e dell’altra parte.

In quella giallorossa, ad esempio, Mourinho può sorridere per il ritorno di Nicolò Zaniolo, anche se un ennesimo stop alza nuovamente al massimo il grado di allerta. A fermarsi, stavolta, non è stato il giovane talento della Nazionale, bensì il capitano Lorenzo Pellegrini.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Attenti a Juric…”, il noto presentatore stuzzica il Napoli

Juventus-Roma, allarme influenza per Pellegrini: le condizioni del giallorosso

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, il capitano della Roma ha saltato l’allenamento di oggi per il palesarsi di un attacco influenzale. Una situazione che lo staff medico giallorosso monitora costantemente, per comprendere le reali condizioni di Lorenzo Pellegrini e di un suo possibile ritorno in campo, già per la seduta di domani.

Mourinho tiene il fiato sospeso, in attesa di saperne di più sulla salute del suo capitano. In primis quest’ultimo vorrà essere della partita domenica sera ed è plausibile che l’allarme possa rientrare già nei prossimi giorni. Intanto, per un Pellegrini che non si allena, Mou ritrova alcuni dei suoi nazionali, avvicinandosi sempre di più alla super-sfida contro la Juventus.