Niente MLS per Insigne, le tre ipotesi per il capitano del Napoli

Lorenzo Insigne è al centro delle voci di mercato: le ultime indiscrezioni sul futuro dell’attaccante del Napoli

La MLS su Insigne? Nulla di vero, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’. Non trovano conferme le voci sull’interesse della Major League americana sul capitano del Napoli. L’attaccante è in scadenza di contratto a fine stagione e il rinnovo non sembra vicino. L’incontro tra De Laurentiis e l’agente Vincenzo Pisacane ha portato a far cadere il muro che esisteva tra le parti, ma l’accordo non è certo vicino.

Del resto – riporta sempre il portale – l’offerta ipotizzata dal patron del Napoli è al ribasso: 3,5 milioni di euro a stagione, meno di quanto percepito attualmente dal calciatore. Una proposta in linea con il progetto di ridimensionamento del monte ingaggio seguito dal club partenopeo, ma che ovviamente non può soddisfare Insigne. Servirà ancora parlarsi per provare a trovare un punto di incontro ma intanto la situazione è quella descritta.

Insigne, niente MLS: Inter e Tottenham alla finestra

Ovvio quindi che la questione Insigne sia sotto la lente d’ingrandimento di diversi club. Detto che per l’interesse della MLS non trova conferme, resta sempre la pista Inter. I nerazzurri sono alla finestra, pronti a far partire l’assalto nel caso non dovesse arrivare il rinnovo.

Insigne sarebbe l’ideale per l’eventuale cessione di Sanchez, ma il numero 24 azzurro piace anche al Tottenham. Una situazione tutta in divenire che nei prossimi mesi dovrà portare ad una decisione: dentro o fuori, l’ora della verità sta per scoccare.