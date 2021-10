“Sono stufo”: Pellegatti non si trattiene sui fischi a Donnarumma

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato i fischi dei tifosi del Milan a Gianluigi Donnarumma nel match tra Italia e Spagna.

In questi giorni di assenza di campionati e soste dovute alle Nazionali ci sono state molte polemiche attorno alla situazione di Gianluigi Donnarumma. L’attuale portiere del Psg e della Nazionale ed ex Milan è tornato a San Siro per la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna ed ha ricevuto numerosi fischi.

Questo atteggiamento nei confronti di un giocatore della Nazionale italiana non è piaciuto a molti e ci sono state diverse critiche a riguardo. Il giornalista Carlo Pellegatti si è soffermato sulla vicenda affermando però di volerla dimenticare il prima possibile.

Le parole di Pellegatti sul caso Donnarumma

Attraverso il proprio canale Youtube Pellegatti ha commentato cosi la situazione ed i fischi all’ex portiere rossonero: “Non ne posso più dei ragionamenti sui fischi a Donnarumma in Italia-Spagna, queste sono cose che dovrebbero appartenere solo al passato”.

Il giornalista ha poi proseguito: “Finalmente riprende la stagione del Milan, i rossoneri sono molto concentrati sul presente e sul futuro e voglio disintossicarmi da tutto il resto e tutte le opinioni che sto leggendo in giro”.